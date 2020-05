Il Milan ricorda Annovazzi: lo storico rossonero oggi avrebbe compiuto 95 anni

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha ricordato Carlo Annovazzi, indimenticato ex rossonero che oggi avrebbe compiuto 95 anni: "Ricordiamo insieme uno dei rossoneri più imponenti della nostra storia che oggi avrebbe compiuto 95 anni: Carlo Annovazzi". "Carletto" giocò al Milan dal 1945 al 1953, conquistando un campionato e una Coppa Latina.

Let's take a moment to remember one of the most imposing players of his time, who would have turned 95 today: Carlo Annovazzi ❤️

