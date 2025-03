Il Milan ricorda Astori a 7 anni dalla sua scomparsa: "La tua memoria non svanisce mai"

vedi letture

A 7 anni dalla sua scomparsa il Milan ha deciso di ricordare sui propri canali social Davide Astori, difensori di Roma, Cagliari e capitano della Fiorentina, fra le altre, oltre che prodotto del settore giovanile rossonero. In carriera il difensore italiano ha collezionato 318 presenze in Serie A, togliendosi anche la soddisfazione di indossare per ben 14 volte la maglia della Nazionale italiana, con la quale ha segnato anche un gol.

In un giorno così importante il Milan ha voluto ricordare Astori pubblicando sui propri canali social un post, nella cui didascalia è stato scritto: "Una giornata che non possiamo dimenticare. La tua memoria non svanisce mai. Ciao Davide".