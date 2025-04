Il Milan ricorda Farina: "Il Club si unisce alla commozione di tutti i suoi familiari"

Nella giornata di oggi, martedì 22 aprile 2025, si è spento Giuseppe "Giussy" Farina che dal 1982 al 1986 fu presidente del Milan. Fu lui stesso a cederlo a Silvio Berlusconi. L'ex prorpietario rossonero avrebbe compiuto 92 anni in luglio. Nel suo primo anno alla guida del club, i rossoneri non riuscirono a evitare la seconda retrocessione in B della loro storia. La cessione al gruppo di Berlusconi nel 1986 arrivò appena in tempo per evitare il fallimento del club.

Il messaggio di cordoglio per Giussy Farina da parte del Milan, sul proprio profilo X: "È stato il presidente del Milan all'inizio degli anni Ottanta, avventura intrapresa con coraggio ed entusiasmo. Con profondo senso di rispetto e di partecipazione al lutto, tutto il Club ricorda la figura di Giuseppe Farina e si unisce alla commozione di tutti i suoi famigliari".