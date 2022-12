Il Milan ricorda la leggenda Pelè: "Riposa in pace, O Rei"

Anche il Milan ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pelè, leggenda del calcio che si è spenta quest'oggi all'età di 82 anni. La società rossonera ha condiviso una foto della leggenda brasiliana insieme a Giovanni Trapattoni, aggiungendo la seguente didascalia: "Siamo addolorati per la scomparsa della leggenda Pelè. Rivogliamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici. Riposa in pace, O Rei".

We are deeply saddened to hear that football legend Pelé has passed away. May we pass on our sincerest condolences to his friends and family.



Rest in peace, O Rei. pic.twitter.com/KtnZMGuz7d