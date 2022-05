Il Milan ricorda la tragedia di Superga: "Nel ricordo del Grande Torino e di tutte le persone tragicamente scomparse nel disastro aereo di Superga"

MilanNews.it

Il 4 maggio del 1949 fu un giorno triste, tristissimo per tutto il calcio italiano. La tragedia di Superga si materializzò e il Grande Torino dei vari Valentino Mazzola, Romeo Menti, Franco Ossola ecc, si spense nel tornare a casa dopo aver disputato una partita amichevole contro il Benfica in terra portoghese, organizzata per aiutare il capitano della squadra lusitana Francisco Ferreira, in difficoltà economiche. L'aereo, che stava riportando a casa la squadra, si schiantò contro la Basilica di Superga. Il Milan sui social ricorda il Grande Torino scrivendo: "Nel ricordo del Grande Torino e di tutte le persone tragicamente scomparse nel disastro aereo di Superga"