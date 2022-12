Il Milan ricorda Villiam Vecchi: oggi avrebbe computo 74 anni

Il Milan, attraverso Twitter, ha pubblicato un post per ricordare Villiam Vecchi, ex portiere rossonero recentemente scomparso che oggi avrebbe compiuto 74 anni: "Ricordando l’eroe di Salonicco che oggi avrebbe compiuto 74 anni".

He improved every goalkeeper he worked with. Remembering Villiam Vecchi



Ricordando l’eroe di Salonicco che oggi avrebbe compiuto 74 anni #SempreMilan pic.twitter.com/wSIg3ZgnMb