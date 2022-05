MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per tutto il vostro sostegno, la vostra passione e il vostro amore". Questo è il messaggio del Milan sui propri canali social, che ringrazia i tifosi rossoneri per il grande sostegno che ha accompagnato il club di Via Aldo Rossi a vincere il diciannovesimo scudetto della sua storia.