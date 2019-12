Il Milan ringrazia l'Istituto Tumori: "Un'esperienza speciale come le persone che abbiamo conosciuto"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha ringraziato l'Istituto Tumori di Milano per la giornata trascorsa. "Grazie all'Istituto Tumori di Milano per averci invitato, è stata un'esperienza speciale, come speciali sono le persone che abbiamo avuto il piacere di conoscere!" ha scritto il club rossonero. Biglia, Caldara, Rinaldi e Conc hanno fatto visita ai pazienti dell'istituto milanese.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Grazie all'<a href="https://twitter.com/IstTumori?ref_src=twsrc%5Etfw">@IstTumori</a> per averci invitato, è stata un'esperienza speciale, come speciali sono le persone che abbiamo avuto il piacere di conoscere! <a href="https://t.co/8qAMz8Y9te">https://t.co/8qAMz8Y9te</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1202996000618614785?ref_src=twsrc%5Etfw">December 6, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>