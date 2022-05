Il Milan ringrazia tutti i tifosi: "Per tutto il vostro sostegno, la vostra passione e il vostro amore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un amore sconfinato, dimostrato anche con gli stadi chiusi ed esploso quest'anno con il milione di presenze superato a San Siro: i tifosi rossoneri sono stati incredibili, unici! Mister, squadra e dirigenti non perdono occasione per ringraziarli, e ora arriva anche un tweet del club: "Per tutto il vostro sostegno, la vostra passione e il vostro amore". Se il Milan è riuscito a vincere il diciannovesimo Scudetto della sua storia una bella parte del merito va anche alla tifoseria più bella ed emozionante d'Italia.