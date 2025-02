Il Milan rinuncia ai Fantastici 4 per trovare maggiore equilibrio: Pulisic (non al top) il sacrificato

Da quando siede sulla panchina del Milan Sergio Conceiçao non ha mai schierato per due volte consecutive la stessa formazione. Ed anche questa sera sarà così, con l'allenatore portoghese che rispetto alla partita di andata darà maggiore priorità all'equilibrio, rinunciando così ai Fantastici 4. Da 4 diventeranno 3, anche perché stando a quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic, non al meglio, dovrebbe essere il sacrificato.

Lo statunitense dovrebbe lasciare il posto al suo connazionale Yunus Musah, profilo super apprezzato da Sergio Conceiçao per l'attitudine con la quale svolge entrambe le fasi. Per il resto la formazione non dovrebbe essere tanto diversa da quella contro il Verona, con Walker e Theo certi di una maglia da titolare a differenza dei centrali di difesa, con Thiaw in ballottaggio con Pavlovic.