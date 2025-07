Il Milan riparte al Max: la photogallery del primo allenamento stagionale

Il Milan riparte al Max. La stagione rossonera si apre con un nuovo allenatore, così come era accaduto 365 giorni fa: questa volta, però, sulla panchina c'è un lupo di mare del campionato di Serie A e anche di Milanello, Massimiliano Allegri che ha aperto così la sua seconda parentesi da tecnico del Diavolo dopo quella condita da uno Scudetto e da una Supercoppa Italiana che era terminata 11 anni fa. Il tecnico di Livorno ha subito messo in chiaro le cose in conferenza stampa: serve concretezza e bisogna tornare in Champions League.

Anche durante la direzione dell'allenamento, Allegri è stato subito a stretto contatto con i giocatori: ha parlato tantissimo con Rafa Leao e molto anche con Strahinja Pavlovic. Inoltre ha messo subito in chiaro le cose con il nuovo arrivo Samuele Ricci, mettendolo a fare il jolly in mezzo al campo per la partitella senza porte che è stata il momento centrale dell'allenamento e che ha esercitato il possesso rossonero. Di seguito si riporta la photogallery dell'allenamento con i migliori scatti degli inviati di MilanNews.it.