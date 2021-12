Il Milan saluta Eriksen: "È un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario"

L'AC Milan, attraverso i suoi canali social, ha voluto salutare e ringraziare Christian Eriksen dopo la rescissione consensuale del suo contratto con l'Inter. "Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversari": questo il messaggio pubblicato su Twitter dal club rossonero in risposta alle più belle immagini del danese con la maglia nerazzurra.

Sad to see a worthy rival go, all the best in your future adventures @ChrisEriksen8



