Il Milan, San Siro ed i tifosi: 546 giorni dopo…

546 giorni. Sono quelli che cadranno il 29 agosto da quell’immemorabile Milan-Genoa. Il silenzio, la pioggia e la solitudine di San Siro.

È stato un momento storico, unico, per il nostro calcio… per il nostro Milan. Abbiamo guardato le partite da casa, d’estate e d’inverno. Tutto è stato molto surreale, inimmaginabile. Lo stadio silente e le sole urla dei giocatori.

Non abbiamo potuto festeggiare il ritorno in Champions League, un traguardo, di tutti, dopo aver sofferto per quasi un decennio.

Milan-Cagliari sarà la gara della svolta, o almeno così ci auguriamo. Torneremo ad incoraggiare i ragazzi, a esultare per un gol, a urlare a squarciagola il marcatore sull’invito di Gegio e a cantare. Sì, torneranno le abitudini di sempre. Piano piano.

Noi ed il Milan torniamo a casa.

A presto, Rossoneri!