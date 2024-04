Il Milan sbatte sulla Roma: quarto clean sheet consecutivo per De Rossi

Il Milan ha perso 1-0 contro la Roma l'andata dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri non sono riusciti a sfruttare il fattore San Siro e sonon apparsi una squadra troppo diversa da quella vista ultimamente con De Rossi che è riuscito a imbrigliare Pioli dal punto di vista tattico. I rossoneri che nel secondo tempo si sono aggiustati un po', hanno comunque fatto fatica a creare: gli unici pericoli sono stati dei tiri da lontano telefonati e la clamorosa traversa di Giroud, nata da un'iniziativa personale e individuale di Chukwueze. Questo perchè la difesa della Roma ha retto molto bene: non è una novità.

I giallorossi, infatti, con la gara di San Siro ottengono il quarto clean sheet consecutivo. Non segnano tanto, perchè nelle ultime quattro hanno messo a segno appena tre gol ma non subiscono mai. I rossoneri hanno sette giorni di tempo per trovare la chiave giusta per aprire la porta di Svilar. Di seguiito le gare consecutive in clean sheet dei giallorossi:

Roma - Sassuolo 1-0

Lecce - Roma 0-0

Roma - Lazio 1-0

Milan-Roma 0-1