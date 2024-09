Il Milan sceglie la linea morbida e perdona i "ribelli" Leao e Theo

Galeotto fu quel cooling break ma alla fine il Milan sceglie di adottare la linea morbida e di perdonare Rafa Leao e Theo Hernandez. L'episodio che ha coinvolto le due stelle rossonere si è avuto al consueto timeout per reidratarsi nel secondo tempo. Il francese e il portoghese, fatti partire da Fonseca in panchina, hanno scelto di rimanere in disparte e non andare a ricevere i consigli dal mister con il resto della squadra.

Come scritto dal Corriere della Sera, il Diavolo ha però scelto di non multare i due ragazzi, archiviando la questione e voltando subito pagina. Quella del board rossonero è una scelta ben precisa, finalizzata a evitare strascichi ulteriori. Giusta o sbagliata, lo dirà il tempo. Nell’aria resta comunque la sensazione di nervi tesi, in campo ma anche fuori. E non potrebbe essere diversamente, dopo il peggior avvio di campionato dell’ultimo decennio e oltre.