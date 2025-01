Il Milan si affida ancora a Leao: per lui numeri positivi in Serie A contro le neopromosse

E' il matchday! Como-Milan, recupero valido per la 19ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà questa sera allo stadio Sinigaglia di Como martedì alle 18.30. Como e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 256 giorni, ovvero dal 3 maggio 2003: vittoria dei rossoneri per 2-0 al Meazza, con gol di Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta. Una sfida che racchiude dentro sè anche un passato importante. Quello dell'ex rossonero Patrick Cutrone, oggi capitano proprio del Como.

I NUMERI PRE PARTITA

Rafael Leão ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (una rete e quattro assist), servendo un assist in entrambe le gare contro queste formazioni nel campionato in corso (contro Parma ad agosto e Venezia a settembre).