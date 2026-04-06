Il Milan si conferma la vittima preferita in carriera di Politano
Con il gol segnato questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, Matteo Politano conferma il Milan come la sua vittima preferita in carriera. Prima di stasera ero 6 le reti messe a segno contro la formazione rossonera, 2 con la maglia del Sassuolo, 4 con quella del Napoli.
Chiamato da Massimiliano Allegri a scaldarsi, Santiago Gimenez ha ricevuto un bell'incitamento da parte dello spicchio dei tifosi del Milan presente allo stadio Diego Armando Maradona, ricambiato ovviamente con un applauso che ha fomentato il popolo rossonero.
Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri
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