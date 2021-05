Il Milan si esalta: contro la Juve è stata la vittoria del gruppo rispetto ai singoli

La grande prestazione di ieri del Milan è stata celebrata ovunque. Tutti i giornali e gli addetti ai lavori hanno esaltato il grande lavoro della squadra di Stefano Pioli, che ha meritatamente strapazzato 0-3 la Juventus a domicilio, espugnando per la prima volta nella storia rossonera lo Juventus Stadium. Quella del Milan è stata la vittoria del gruppo, della voglia, della fame, che hanno prevalso sui singoli bianconeri. Fra i tanti complimenti arrivati ai rossoneri, spiccano quelli di Giuseppe Bergomi, che dice: “Il Milan è sempre stata squadra, anche momenti difficili. Ha espresso sempre la sua identità e anche contro la Juventus lo ha dimostrato. Il calcio è fatto di coraggio e organizzazione. Il Milan è un grande gruppo”. Già contro l’Udinese si era capito che gli uomini di Andrea Pirlo non fossero al top della condizione. La vittoria in quell’occasione, è arrivata grazie a 2 episodi favorevoli nel finale. La grande prestazione del Milan invece, nasce fin da ieri mattina, dal bagno di folla con i tifosi a Milanello, fino ad arrivare alla grande capacità di Pioli nel trovare sempre le energie nei momenti duri. L’intero gruppo squadra merita la Champions League, perché da inizio campionato è sempre stato nelle prime 4 posizioni.

LOTTA CHAMPIONS LEAGUE

Con la vittoria di ieri il Diavolo ha mantenuto il passo di Atalanta e Napoli, e ora può guardare con un minimo di serenità alle ultime 3 sfide che rimangono (Torino, Cagliari e appunto Atalanta) anche perché Zlatan Ibrahimovic e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti sia con i partenopei che i bianconeri. A proposito dello svedese però, le sue condizioni sono da valutare dato che è uscito malconcio dalla partita di ieri. Vedremo se riuscirà a dare il suo contributo nello sprint finale. Come ha ribadito Pioli nelle interviste post match, si aspettano i risultati della risonanza per fare dei bilanci a tale proposito.