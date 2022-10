Il Milan si guadagna una 'finalina' di Champions League: l'ennesimo step passa da qui

MilanNews.it

Convincente e sonora - forse anche meno nelle proporzioni di ciò che si è visto sul campo - vittoria del Milan in Champions League del Milan; nella quinta giornata del girone E, i rossoneri strapazzano a domicilio la Dinamo Zagabria battendola per 0-4, grazie alle reti di Gabbia nel primo tempo e a quelle nella ripresa di Leao, l'autogol di Ljubicic e il sigillo finale di Giroud su rigore.



Agli ottavi se...

Con la vittoria del Chelsea in casa del Salisburgo, la situazione nel girone E si è piuttosto delineata: i Blues, con 10 punti, sono aritmeticamente classificati come primi, mentre dietro il Milan ha tutto il destino nelle sue mani; vincendo o pareggiando a San Siro il 2 novembre contro il Salisburgo, infatti, i rossoneri si assicurerebbero il passaggio agli ottavi di finale. Con una sconfitta, invece, passerebbero gli austriaci. In ogni caso, la squadra di Pioli non deve guardare al risultato di Londra, ma solo e soltanto a ciò che succederà a San Siro.



Per l'ennesimo step

"Dopo un inizio difficile, ci siamo - ha spiegato Pioli a Sky - sistemati e abbiamo fatto bene davanti perché abbiamo giocatori forti. Bella vittoria e bella partita. Tante cose positive, ma tante cose in cui si può far meglio. La partita bivio sarà quella col Salisburgo perché ci consentirebbe di far meglio dell'anno scorso ed è un nostro obiettivo". Il tecnico rossonero è stato chiaro e, come sempre, molto responsabile nelle dichiarazioni: il Milan, nella sua gestione, ha superato tanti ostacoli difficili e delicati, ma punta sempre a far meglio; la finalina del 2 novembre è un passo che ancora non è stato superato... E l'opportunità per crescere ancora è ghiotta.