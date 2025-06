Il Milan si rifà il look in difesa: uno tra Gila e Bijol per il ruolo di centrali

Il nuovo Milan ripartirà da una difesa decisamente più solida ed affidabile rispetto a quella delle ultime due stagioni. Massimiliano Allegri ed Igli Tare sono al lavoro per rifare il look al reparto arretrato rossonero, che potrà vedersi cambiare parecchi interpreti soprattutto in mezzo, complici le possibili uscite di Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

A fronte di questo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, per il cuore della difesa il Milan avrebbe posato gli occhi su Mario Gila, spagnolo della Lazio che proprio Igli tare ha fatto sbarcare in Italia. Convincere Lotito si preannuncia essere un'impresa ardua, motivo per il quale il Diavolo starebbe monitorando anche la situazione relativa al futuro di Jaka Bijol, centrale sloveno dell'Udinese che nelle ultime settimane ha difatti annunciato la sua volontà di compiere il definitivo salto di qualità in carriera.