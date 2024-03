Il Milan si ritrova per pranzo a Milanello. Poi allenamento alle 14:30

GIOVEDÌ 28 MARZO

Appuntamento a Milanello per l'ora di pranzo; intorno alle 14.30, invece, la squadra dovrà raggiungere la palestra per il penultimo allenamento prima della partenza per Firenze fissata per venerdì.

IL REPORT DI IERI

Altra seduta per la squadra, tra lavori individuali tecnici e fisici La pioggia non ha fermato il lavoro del Milan, che ieri mattina si è ritrovato a Milanello per la colazione obbligatoria. In attesa del rientro - previsto per domani, giovedì 28 marzo - di tutti i giocatori impegnati in nazionale, la squadra ne ha approfittato per svolgere dei lavori individuali tecnici e fisici. La seduta era partita con una attivazione in palestra e con degli esercizi sul possesso palla.