Il Milan soffre ma vince, Di Stefano: "Fonseca ha tracciato una strada portando avanti le sue scelte"

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano, giornalista e inviato sportivo che ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla bella vittoria del Milan questa sera contro l'Udinese.

"E' successo di tutto, è stata una partita piena di emozioni per ciò che abbiamo visto ma anche per le scelte di Fonseca dal primo minuto. Anche nella ripresa, il tecnico portoghese ha portato avanti le sue idee. Questo è un punto importante per la storia della squadra, Fonseca ha tracciato una strada e ha messo in chiaro le sue idee con delle scelte sensazionali. Adesso bisognerà andare avanti, il Milan incassa però i 3 punti".