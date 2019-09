Il Milan su Twitter: "La passione per questi colori brucerà in noi fino all'ultimo"

"La passione per questi colori brucerà in noi fino all'ultimo". Così il Milan, intervenuto su Twitter, si è espresso a tre giorni dal derby contro l'Inter, primo crocevia della stagione per il Diavolo.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">We burn for our colours until the end <br><br>La passione per questi colori brucerà in noi fino all’ultimo <a href="https://twitter.com/hashtag/StrongerTogether?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#StrongerTogether</a> <a href="https://t.co/RkL3ybbCeq">pic.twitter.com/RkL3ybbCeq</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1174369358228987904?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>