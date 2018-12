Il Milan sul sito avvisa i tifosi in Grecia: "Non utilizzate i mezzi di pubblici"

AC Milan ringrazia i tifosi rossoneri che con grande attaccamento e dedizione hanno deciso di seguire la squadra in trasferta per la sfida contro l'Olympiacos.

Riportiamo alcune informazioni utili per garantire la sicurezza della trasferta.

• Ricordiamo di portare la carta d'identità o il passaporto che servirà per l'ingresso allo stadio

• Per motivi di sicurezza è fortemente sconsigliato camminare da soli per la città e/o indossare magliette, sciarpe o qualunque altra cosa possa identificare come tifosi del Milan

• Non utilizzare in maniera più assoluta i mezzi pubblici per recarsi allo stadio. Avvalersi dei servizi messi a disposizione dal club rossonero.