Il Milan teasera il rinnovo di Maignan sui social: "Fede, disciplina, lavoro, pazienza, umiltà"

Il Milan teasera il rinnovo di Maignan sui social: "Fede, disciplina, lavoro, pazienza, umiltà"
Ieri alle 18:05News
di Manuel Del Vecchio

"Fede, disciplina, lavoro, pazienza, umiltà. Questi sono i valori secondo cui viviamo".

Un breve video pubblicato dal Milan, con la voce di Mike Maignan, per teaserare l'annuncio del rinnovo del capitano rossonero che oggi pomeriggio è stato in sede per firmare il nuovo contratto fino al 30 giugno 2031.