Il Milan teasera il rinnovo di Maignan sui social: "Fede, disciplina, lavoro, pazienza, umiltà"
"Fede, disciplina, lavoro, pazienza, umiltà. Questi sono i valori secondo cui viviamo".
Un breve video pubblicato dal Milan, con la voce di Mike Maignan, per teaserare l'annuncio del rinnovo del capitano rossonero che oggi pomeriggio è stato in sede per firmare il nuovo contratto fino al 30 giugno 2031.
The values we live by 🔴⚫ pic.twitter.com/i6QIRnseRN— AC Milan (@acmilan) January 31, 2026
Pubblicità
News
Le più lette
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
FOCUS MN - Chi è Alphadjo Cissè, il nuovo talento del dribbling italiano che il Milan ha soffiato al PSV
Maignan: "Tifosi, guardate: ci sono ancora! C'è voluta pazienza, ma abbiamo il rinnovo. Sono molto felice"
live mnLIVE MN - Mercato Milan: Maignan, ufficiale il rinnovo fino al 2031! Il Palace alza il muro per Mateta
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com