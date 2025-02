Il Milan tenta la rimonta: i precedenti sono però negativi

Il Milan questa sera ha un solo obiettivo in testa: rimontare l'1-0 dell'andata a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La storia rossonera, per quanto gloriosa, ha però poco a che vedere con ribaltoni del genere, ed i precedenti lo dimostrano.

Basti infatti pensare che il Milan è stato eliminato in cinque delle sei doppie sfide di Champions dopo aver perso la partita d’andata. L’unica volta che ha superato il turno in questo modo risale alla semifinale del 2006-07 contro lo United, quando Kakà e compagni ribaltarono il 3 a 2 di Old Trafford con un netto 3 a 0 che spedì in Milan in finale contro il Liverpool ad Atene.