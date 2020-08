Il Milan tifa Roma in Europa League. Primo ostacolo il Siviglia alle 18.55

Alle 18.55, presso la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg, Siviglia e Roma si affronteranno in una gara valevole per i quarti di finale di Europa League. Il Milan dovrà guardare con attenzione il cammino dei giallorossi: se i capitolini dovessero vincere il trofeo, vincendo questa e le prossime tre gare, i rossoneri si qualificherebbero automaticamente ai gironi di Europa League, non dovendo passare per i tre preliminari.