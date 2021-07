Il Milan, Trieste e quell’aria che profuma di storia rossonera

Quando il Milan passa da Trieste, la città esulta, Ogni amichevole programmata nella città giuliana è vissuta dagli sportivi e dalle autorità locali come un momento di "lustro per la città". Trieste, ottimo rifugio. Trieste, buen retiro. Trieste, aria di casa. La città di Nereo Rocco e Cesare Maldini non è mai un luogo come un altro nella Storia del Milan e in qualsiasi contatto presente e futuro.

A Trieste, nell'estate 2001, risale la prima vittoria di un trofeo in maglia rossonera da parte del neo-presidente del Benfica, Manuel Rui Costa. Si giocava un triangolare estivo molto atteso, molto sentito. Dopo aver pareggiato con l'Inter, ma perso ai rigori, i rossoneri si sono rifatti battendo la Juventus 1-0 con gol di Kaladze e conquistando il Trofeo TIM.

Allo Stadio Nereo Rocco il Milan è tornato negli anni successivi, sempre per la stessa manifestazione, cogliendo due secondi posti ma sempre battendo i bianconeri: il 31 luglio 2002 con il gol di Shevchenko per l'1-0 finale e il 20 luglio 2005 con il 2-1 siglato dalle reti di Christian Vieri e Rui Costa.

Con la sua capienza di oltre 26mila posti a sedere, lo stadio triestino intitolato al Paròn, per la gioia dei figli Bruno e Tito, è stato inaugurato nel 1992. Dopo aver ospitato alcune partite del campionato Europeo Under 21 del 2019, lo stadio di Trieste ospita le gare della squadra alabardata in Serie C in versione ristrutturata e riammodernata. In città, è presente anche il vecchio stadio Grezar.