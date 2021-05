Il Milan va in Champions se... Tutte le possibili combinazioni

Il Milan è a un passo dal ritorno in Champions League. Di fronte però ha un ostacolo davvero complicato come l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ferita gravemente dalla sconfitta in Coppa Italia ma con la possibilità di arrivare al secondo posto in campionato. Queste sono tutte le possibilità per rivedere i rossoneri nella massima competizione continentale.

SE VINCE - Il Milan va in Champions League, non c'è bisogno né di vedere il punteggio del Napoli né quello della Juventus.

SE PAREGGIA - La situazione diventa un pelo più complicata. Va in Champions se una fra Napoli e Juventus stecca contro Verona e Bologna, non vincendo. Con il Napoli lo scontro diretto è a favore, la Juventus è un punto dietro.

SE PERDE - Sempre più difficile, ma non impossibile. Se il Milan dovesse uscire sconfitto da Bergamo toccherà alla radiolina portare buone notizie per i rossoneri. Perché se il Napoli non fa punti, sempre in virtù del doppio confronto, allora sarà Champions indipendentemente da quanto succederà alla Juventus. Altrimenti serve tifare per un pareggio a Bologna: anche qui nello scontro diretto, visto lo 0-3 del ritorno, il Milan è in vantaggio.

In caso di ex aequeo, tutte a 76 punti (sconfitta Milan, sconfitta Napoli e pareggio Juventus) i rossoneri sarebbero qualificati.