Il Milan verso Cardiff, Donnarumma sorridente e positivo

In viaggio verso Cardiff, dove affronterà il Manchester United di Solskjaer, il Milan saluta dal proprio profilo instagram postando una foto di un sorridente Gigio Donnarumma. Marco Giampaolo a Cardiff potrà contare su André Silva, convocato ma sempre al centro del mercato in uscita, Rafael Leao, il neoacquisto portoghese, mentre per Leo Duarte bisognerà ancora aspettare, rientrato in patria per questioni logistiche. Assenti anche Paquetà e Diego Laxalt, appena tornati a Milanello dalle vacanze post Copa America, nonché Kessiè e Bennacer, protagonisti nella Coppa d'Africa. Ai box anche Mattia Caldara e Theo Hernandez. Insomma: un Milan non al completo, che però nei suoi interpreti sta già assimilando le direttive del nuovo allenatore.