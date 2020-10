Il Milan vola anche su Tiktok, superate Inter e Juve nella classifica dei like

Continua la crescita social dei profili del Milan, un boom dell'ultimo periodo soprattutto dovuto ai buoni risultati della squadra, attualmente prima in classifica in serie A. Il Milan in Italia è la squadra con il piu alto numero di mi piace su TikTok. Al secondo posto la Juve e al terzo posto l'Inter (la prima società ad entrare su tiktok). Nonostante i nerazzurri siano entrati per primi sulla piattaforma, il Milan ha superato i cugini come numero di follower e di Like. La Juventus invece grazie all'effetto Ronaldo ha più follower ma meno like dei rossoneri.

Ecco la classifica dei like su Tiktok:

MILAN 13.2 milioni di LIKE e 844 mila follower

JUVE 9.4 milioni di LIKE e 1.6 milioni follower

INTER 4.7 milioni di LIKE e 721 mila follower