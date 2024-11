Il Milan vuole blindare Reijnders: rinnovo fino al 2030 con ingaggio raddoppiato

Un gol da tre punti. Un gol anche per il futuro. La rete di Tijani Reijnders ha deciso la sfida contro il Monza consegnando un successo importante agli uomini di Paulo Fonseca. E chissà che la prestazione del calciatore olandese non possa essere da chiave, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per un rinnovo di contratto fino al 2030.

Le cifre

Quello attuale infatti andrà in scadenza il 30 giugno del 2028 ma l'intenzione, appunto, sarebbe quella di prolungar ancora di due anni l'esperienza in rossonero. Lo stipendio attuale è di 1,6 milioni di euro a stagione mentre la possibilità sarebbe quella di raddoppiare l'ingaggio percepito.

Le parole del fratello

E proprio qualche giorno fa, il fratello aveva parlato così ai taccuini del De Telegraaf: "Non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, quindi è una cosa speciale. Gli darà ancora più fiducia, perché il club lo considera un grande giocatore. Tijjani al Milan sta bene? Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio. Dà tutto, ma riesce a divertirsi durante le partite. Questo gli fa onore. Tijjani piace molto anche alla squadra, che si è presa cura di lui fin dall'inizio. Questo è stato importante, perché dall'AZ è finito comunque tra superstar come Theo Hernandez, Rafael Leao e poi Olivier Giroud".