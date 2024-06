Il Milan vuole Zirkzee, il calciatore più cresciuto per valore di mercato in Serie A nel 2023/24

In attesa dell'annuncio di Paulo Fonseca, che dovrebbe arrivare settimana prossima, il Milan starebbe già iniziando a programmare l'estate di calciomercato, dove l'obiettivo sarà quello di andare a rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione. Priorità assoluta del Diavolo resta l'attaccante, nonostante si opererà comunque anche in altri reparti come la difesa ed il centrocampo.

Il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera è quello di Joshua Zirkzee, gioiellino del Bologna per il quale si starebbe lavorando con insistenza nel corso delle ultime ore. Sono tanti i motivi dietro questa scelta, ma ciò che più avrebbe portato il Milan a voler puntare sull'olandese è senza ombra di dubbio l'incisività e la qualità con la quale il classe 2001 quest'anno ha (ri)portato la formazione rossoblù in Champions League.

Joshua Zirkzee costa, ed anche discretamente considerata la clausola rescissoria da 40 milioni di euro (esercitabile dal 1 luglio fino al 15 d'agosto) presente nel suo contratto, ma il Milan potrebbe non badare a spese per l'attaccante del futuro, anche perché stiamo parlando del giocatore che è più cresciuto per valore di mercato nella stagione 2023/24 in Serie A.

Stando allo studio redatto dai colleghi di Transfermarkt, infatti, con +41 milioni di euro di valore Zirkzee è il calciatore che ha più incrementato la propria valutazione, facendo meglio anche di Thuram (+33) ed Yildiz (+29). In classifica presenti anche 3 rossoneri: Tijjani Reijnders (+15 milioni), Christian Pulisic (+15 milioni) e Yacine Adli (+ 7 milioni).