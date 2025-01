Il milanista Sinner è imbattibile! 3-0 a Zverev e vittoria agli Australian Open: è il terzo Slam in carriera

vedi letture

Jannik Sinner, noto tifoso milanista, ha confermato anche agli Australian Open di essere il numero uno al mondo. Il tennista italiano ha battuto per 3-0 il tedesco Alexander Zverev nella finale di Melbourne, vincendo il suo terzo Slam in carriera (tutti sul cemento), il secondo consecutivo in Australia.

Complimenti Jannik!