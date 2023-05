Il ministro Abodi: "5 squadre nelle varie semifinali significano una competitività ritrovata"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TgCom24, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, si è così espresso sulle tre italiane nelle finali europee: "Una cosa da sottolineare perché quando succedono cose brutte, il sistema viene, anche giustamente perché si mette in questa condizione, criticato. Ma bisogna pure godersi i successi: in finale può succedere di tutto ma cinque squadre nelle varie semifinali significano una competitività ritrovata. Sarà poi la continuità di risultati a dare un giudizio definitivo quindi speriamo di confermarci in futuro”.