Il minutaggio dei nuovi arrivi: Tonali il più utilizzato, poi Diaz e Dalot

Sandro Tonali, con 1065 minuti complessivi in tutte le competizioni, è il nuovo arrivato più utilizzato da Pioli in questa stagione. Dietro all'ex Brescia ci sono Diaz (840'), Dalot (649') e Hauge (493'). Sale in maniera importante anche Kalulu con 445' accumulati soltanto nelle ultime cinque gare.

1. Tonali 1065'

2. Diaz 840'

3. Dalot 649'

4. Hauge 493'

5. Kalulu 445'

6. Tatarusanu 270'