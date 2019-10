Il minutaggio del centrocampo: Calhanoglu davanti a tutti, poi Kessie e Bennacer

Con 489 minuti complessivi, Hakan Calhanoglu è fin qui il centrocampista più utilizzato da Giampaolo in questo avvio di campionato. Secondo posto per Kessie con 435' e terza posizione per Bennacer, a quota 272'.

Di seguito il minutaggio del centrocampo rossonero:

1. Calhanoglu (489’)

2. Franck Kessiè (435’)

3. Bennacer (272')

4. Biglia (180’)

5. Paquetà (172’)

6. Krunic (45')

7. Bonaventura (25')