Il minutaggio della difesa: tutti a 270 minuti, ma al derby ci sarà un cambio forzato

"In difesa non cambio". Così Marco Giampaolo si è espresso alla vigilia di Hellas-Milan, sottolineando che la retroguardia necessita di mantenere i suoi equilibri. E, non a caso, i quattro difensori rossoneri (più Donnarumma) impiegati fin qui hanno sempre giocato: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Musacchio. I sopracitati hanno accumulato 270 minuti complessivi nelle prime tre giornate di campionato. Un lietmotiv che tuttavia dovrà necessariamente cambiare a causa dell'espulsione di Calabria nei minuti di recupero della gara del Bentegodi.