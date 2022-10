Il mister scherza sul "Pioli is on fire": "Mi dispiace per Bob Sinclair, ma è emozionante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua lunga intervista alla Lega Serie A, mister Stefano Pioli non ha potuto commentare ancora una volta il tormentone "Pioli is on fire".

Hai fatto arrabbiare anche Bob Sinclair, pare non ne possa più di sentire "Pioli on fire"... (sono diventati virali video in cui viene ripreso il famoso DJ che scherzosamente in discoteca si mostra scocciato per il tormentone, ndr)

"Mi dispiace! (ride, ndr) Ci sta, posso capirlo! E' una cosa un po' strana ed emozionante che non può che far piacere, anche perchè è nata spontaneamente dai nostri tifosi quando ancora non avevamo vinto, quindi è ancora più bello ed emozionante".