Il Mondiale alle porte una distrazione? Pioli vuole serietà: "Ho fiducia nei miei calciatori. Professionalità la parola giusta"

© foto di DANIELE MASCOLO

È stato detto in tutte le salse, ma effettivamente un Mondiale a novembre, nel pieno di una stagione calcistica, è un'anomalia mai successa prima. La gara di domani contro la Fiorentina sarà l'ultima prima della pausa per la competizione, e mister Pioli ha detto senza peli sulla lingua cosa si aspetta dai suoi calciatori:

Il Mondiale alle porte è una distrazione per i calciatori? "Credo che la parola giusta sia professionalità, serietà, affidabilità. Ho grande fiducia nei miei giocatori. Che sia una cosa anomala per tutti non cìè neanche bisogno di dirlo, ma noi abbiamo l'occasione per dimostrare ancora una volta chi siamo".