Il Monza a caccia di rinforzi: sul taccuino di Galliani anche Messias

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza ha centrato la sua prima storica promozione in Serie A da appena a una settimana ma già pensa a programmare il futuro, con Galliani a caccia di profili esperti del massimo campionato. Oltre a Candreva dalla Samp e Ranocchia, che si libera a zero dall'Inter, l'ex dirigente rossonero avrebbe messo gli occhi su Walter Junior Messias. La situazione del brasiliano con il Milan è ancora tutta da definire, con la dirigenza rossonera che potrebbe chiedere uno sconto sul riscatto al Crotone che, nel frattempo, è retrocesso in Serie C. Lo riporta questa mattina Il Tempo.