Il Monza arriva al Milan con una sconfitta: vince l'Atalanta ed è terza

Il Monza sabato sera all'U-Power Stadium sarà il prossimo avversario del Milan in campionato, la gara si disputerà alle ore 20.45. Nella gara di questa sera, valida per il turno infrasettimanale, i brianzoli hanno giocato un altro derby lombardo, in casa dell'Atalanta che vive un periodo di grandissima forma. La squadra di Gianpiero Gasperini ha infatti mantenuto le aspettative e dopo un primo tempo di difficoltà, nella ripresa ha preso il largo vincendo per 2-0, grazie ai gol di Samardzic e Zappacosta.

Con questa vittoria l'Atalanta si porta al terzo posto in classifica, superando la Juventus che ha pareggiato in casa contro il Parma, soffrendo. I bergamaschi si trovano a -2 dall'Inter secondo e a -7 dal Napoli capolista. Il Monza rimane con il gruppone di squadre ferme a quota 8 punti, penultime in classifica. Una sola vittoria per la squadra di Sandro Nesta in questo campionato.