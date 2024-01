Il Napoli chiude per Popovic. CorSport: "Bayern beffato, andrà in prestito al Frosinone"

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi agli acquisti di Junior Traore e di Cyril Ngonge. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, infatti, il club azzurro ha chiuso anche l’ingaggio a costo zero di Matija Popovic, talento 18enne che si è messo in vetrina nel Partizan Belgrado e nell’Under 17 serba. De Laurentiis ha battuto la concorrenza notevole del Milan (con cui il ragazzo non ha trovato l’accordo) e soprattutto del Bayern Monaco, con il Manchester City e il Bologna accostati al ragazzo in passato.

"Il club azzurro, però, non dispone dello slot per tesserare un extracomunitario e così l’operazione è stata completata in sinergia con il Frosinone. Dove sarà girato in prestito fino alla fine della stagione insieme con Alessio Zerbin", precisa i quotidiano