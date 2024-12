Il Napoli infligge il primo ko a Vieira e torna in vetta: 2-1 al Ferraris

Nella seconda gara del sabato di Serie A, il Napoli ha avuto la meglio sul Genoa al Ferraris, tana del Grifone: 2-1 in favore degli uomini di Antonio Conte in virtù delle reti arrivate nella prima metà della prima frazione di gioco che portano la firma di Anguissa - al secondo gol consecutivo - e Rrahmani. A nulla è servito il gol nel secondo tempo del solito Pinamonti: i rossoblù nel finale ci provano ma trovano un grande Alex Meret sulla loro strada. Con questo risultato il Napoli torna in vetta (momentaneamente). Per il Genoa arriva la prima sconfitta dell'era Vieira.

VENERDI' 20 DICEMBRE

ore 20.45: Verona-Milan 0-1

SABATO 21 DICEMBRE

ore 15.00: Torino-Bologna 0-2

ore 18.00: Genoa-Napoli 1-2

ore 20.45: Lecce-Lazio

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 12.30: Roma-Parma su DAZN 1

ore 15.00: Venezia-Cagliari su DAZN 1

ore 18.00: Atalanta-Empoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ore 20.45: Monza-Juventus su DAZN 1

LUNEDI' 23 DICEMBRE

ore 18.30: Fiorentina-Udinese su DAZN 1

ore 20.45: Inter-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW