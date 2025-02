Il Napoli non sa più vincere: perde a Como e cede il primato della Serie A all'Inter

Il Como fa l'impresa e il Napoli cede il passo: 2-1 per i lacustri al Sinigaglia, con la squadra di Fabregas capace di vincere meritatamente contro l'ex capolista del campionato di Serei A. Il Napoli di Conte colleziona la quarta gara di fila senza successi e il ko di oggi è particolarmente pesante in ottica classifica: col successo di ieri, l'Inter ha sorpassato gli azzurri in graduatoria.

Sin da subito i ritmi altissimi che le due squadre impongono alla gara non lascia respiro, ed ecco arrivare le amnesie. A sbilanciare la gara è un clamoroso autogol di Rrahmani: come detto decisivo il pressing della squadra di Fabregas, che costringe il difensore ad un retropassaggio veloce, violento e avventato, che trova Meret fuori posizione. La palla gonfia la rete e per il Como ecco il più inatteso dei vantaggi. Passa un quarto d'ora ed ecco la seconda topica difensiva al Sinigaglia: stavolta la frittata la fa il Como, con Da Cunha che serve in modo molto pericoloso Kempf, il quale temporeggia, controlla male e si fa portare via la palla da Raspadori, ben più veloce dell'avversario. Arrivato davanti a Butez, l'italiano insacca senza lasciar scampo al portiere francese. Di fatto non ci sono altre emozioni fino al duplice fischio di Manganiello, con il Napoli che prova a rendersi pericoloso con le palle inattive ma fatica ad arrivare dalle parti di Butez.

La ripresa vede in campo un Como sicuramente più convinto rispetto al Napoli: il gioco si sposta costantemente nella metàcampo ospite, anche se Meret di fatto non deve compiere interventi. Spazio ai cambi: Anguissa e Simeone sono le prime idee di Conte, fuori Billing e Lukaku. Primo squillo dei partenopei: Raspadori trova l'inserimento di McTominay, che si gira e conclude, bravissimo Butez a negare il raddoppio agli azzurri. Il gol è nell'aria ed è effettivamente arriva, ma per il Como: azione di qualità altissima dei padroni di casa, con Nico Paz, salito in cattedra nella ripresa, che vede e serve il movimento di Diao, il quale col destro prende la mira e insacca alle spalle di Meret. I tanti cambi offensivi di Conte del finale non portano a nulla, in attesa dello scontro diretto il Napoli deve incassare il sorpasso in classifica.