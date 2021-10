Il Napoli potrebbe interrompere le partite in caso di ulteriori insulti razzisti

Secondo quanto riportato da La Repubblica dopo i fatti di Firenze e le offese razziste ricevute da Koulibaly, Anguissa e Osimhen, il Napoli non esclude che al prossimo episodio simile – se dovesse capitare nel corso di una partita – possa fermarsi in blocco e smettere di giocare per protesta nei confronti di chi offende in questa maniera i calciatori. Un gesto ‘estremo’ che potrebbe aprire una discussione ancor più approfondita su un tema che anima i nostri stadi. Dall'inizio della stagione altri due episodi gravi: le offese a Maignan all'Allianz Stadium contro la Juventus e quelli contro Vlahovic a Bergamo nella partita tra i viola e l'Atalanta.