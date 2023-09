Il Napoli prova a ripartire: 4-1 all'Udinese nel segno di Osimhen e Kvara

Poteva finire malissimo, un altro passo falso poteva essere l'assist per un immediato ribaltone. Poteva già chiudersi un capitolo e invece il Napoli di Rudi Garcia, in un momento già delicatissimo, ha sfoderato la migliore prestazione da quando il manager francese ha preso il posto di Luciano Spalletti. L'Udinese che evoca dolcissimi ricordi questa volta ha regalato ai campioni d'Italia un successo che ha il sapore della liberazione

Al Maradona è finita 4-1, vittoria netta e meritatissima contro un'Udinese che ha confermato pregi e difetti già visti contro la Fiorentina. Soprattutto, continua a non trovare il gol coi suoi attaccanti.