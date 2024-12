Il Napoli vuole Dorgu a gennaio per anticipare la concorrenza. Valutazione del Lecce: 40 milioni

Napoli all'assalto di Patrick Dorgu, laterale destro del Lecce classe 2004. A fare il punto su questa trattativa è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: l'idea della società partenopea - si legge - è quella di acquistare il calciatore danese già a gennaio per anticipare la concorrenza, lasciarlo in Salento fino al termine della stagione e poi portarlo a Castel Volturno a partire dalla prossima estate.

Per Dorgu la scorsa estate si erano mosse anche Tottenham e Chelsea, ora lavorano forte Lipsia e West Ham. Ma il Napoli con questa strategia che permette al Lecce di godere delle prestazioni di Dorgu fino a fine stagione conta di avere una corsia preferenziale. Dal canto suo, Pantaleo Corvino valuta il cartellino del suo tesserato una cifra importantissima: 40 milioni di euro. Il Napoli vorrebbe chiudere per circa 30 forte anche della volontà del calciatore, lusingato per l'interesse del Napoli e di Antonio Conte.

Pantaleo Corvino negli scorsi giorni s'è espresso così su Dorgu: "Ha le stigmate del campione. Non gli manca nulla". Poi sulla scelta Giampaolo ha aggiunto: "Adoro gli allenatori che lavorano molto fuori e dentro il campo, e per tantissime ore al giorno. Giampaolo ha una visione e idee nelle quali mi riconosco, e non lascia nulla al caso. Per lui esiste anche la sede. Conosce la realtà nella quale opera, siamo al terzo anno consecutivo di permanenza in A, il più duro"