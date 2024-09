Il nobile gesto dietro la scelta di Morata di rasarsi i capelli a zero

Qualche ora prima del fischio d’inizio di Milan-Lecce ha fatto sicuramente sorridere la foto postata da Theo Hernandez sui propri social. Uno scatto che ritraeva Alvaro Morata con un nuovo taglio di capelli: lo spagnolo si era rasato a zero.

Si è pensato che potesse essere uno scherzo o una scommessa persa, ma il gesto di Morata nasconde un intento davvero nobile, riporta l'edizione online di Repubblica. Come già fatto anche in passato, l’attaccante si rade i capelli per solidarietà e per somigliare ai bambini sottoposti a cure oncologiche a cui va spesso fare visite negli ospedali.

Durante la festa della Spagna per la vittoria di Euro24 Morata aveva portato con sé una bambina malata di cancro, che ha potuto sollevare il trofeo vinto dalle furie rosse.