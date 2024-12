Il "Noi non siamo americani" arriva anche oltreoceano. CBS riporta la protesta dei tifosi rossoneri in USA

La festa dei 125 anni di ieri sera a San Siro si è trasformata presto in una contestazione in piena regola, man mano che lo 0-0 di Milan-Genoa diventava certezza. Fischi da parte di tutto lo stadio e striscioni, che abbiamo riportato su MilanNews, da parte della Curva Sud esposti fuori da San Siro, intonando un "Noi non siamo americani" che ha fatto il giro del mondo. Un coro tanto semplice quanto d'effetto: un modo diretto per esternare come il tifoso rossonero non si riconosca nella proprietà statunitense di RedBird.

Ieri sera Gerry Cardinale non era presente alla celebrazione per i 125 anni di storia rossonera, ma la protesta l'avrà sicuramente raggiunto visto che i colleghi di CBS Sports, importante rete televisiva americana, (clicca qui) l'hanno riportata nella sua interezza.